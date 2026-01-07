Turkcell Süper Kupa’da ‘dünya derbisi’ ATV’de!

Fenerbahçe maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı.

Samsunspor'un savunmada üçlü dizilişi, Fenerbahçe'nin işini daha da kolaylaştırdı.

Tomasson zaten ağır bir bek. Hal böyle olunca Musaba, sağ kanada adeta bir ray döşeyip hızlı bir tren gibi Samsunspor ceza sahasına ek seferler düzenledi. Sağ bekte müthiş işler yapan Zeki Yavru'nun da oyununu üçlü sistem olumsuz etkiledi.

Musaba'nın Fenerbahçe forması altındaki ilk maçında adeta Kandilli akıntısı gibi eski takımının ceza sahasına akması, Fenerbahçe'ye erken bir gol getirdi.

Musaba'nın asistinde Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırarak, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Musaba golden sonra Fenerbahçe tribünlerine dönerek 'Ayağa kalkın, coşun; bizi de coşturun' mesajını gönderdi.

Bu durum, bir oyuncunun maçı çok istemesinin ve forma aidiyetinin de bir göstergesiydi. 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi Musaba. Bir oyuncu, bu kadar kısa sürede yeni takımına adapte olup, bu kadar mı katkı verir arkadaş! Musaba bunu bize gösterdi. Çünkü kumaşı çok iyi bir oyuncu Anthony Musaba!



Fenerbahçe, ilk yarıda baskılı bir futbol oynadı. İki topu direkten döndü. İki ayağını da iyi kullanan Musaba'nın sol kanatta oynaması beklenirken; sağ kanattaki üstün performansı, sarı-lacivertlilerin oyununa lezzet kattı.

Musaba'nın sağ kanattaki temposuna soldaki Kerem de eşlik etti. İlk yarıda tabelayı takımı adına değiştiren isim Kerem oldu.

Ben, Bartuğ'u da orta sahada çok beğendim. Hatta Ismail'den bile daha iyiydi. Samsunspor'un ilk yarıda tek pozisyonu Tomasson'un ayağından geldi. Bu etkili vuruşu Ederson iyi çıkardı.

Samsunspor için üçlü diziliş adeta bir intihardı. Thomas Reis, ikinci yarıda fabrika ayarlarına döndü. Yani 4'lü defansa döndü.

Samsunspor ikinci yarıda iyi oynadığı dakikalarda çıkarken kaptırdığı bir topta kalesinde ikinci golü gördü. 'Duran emmi' yani Jhon Duran, Fenerbahçe'yi iki farklı öne geçiren golü attı.



Ama iki golün de hazırlayıcısı olan Musaba, müthiş bir yeni transfer katkısı vererek, Fenerbahçe'yi finale taşıdı. Yeni Adana Stadı'nda kendilerine ayrılan yerleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarın coşkusu görülmeye değerdi.

Sahadaki takımlarına olağanüstü destek verdiler.

Turkcell Süper Kupa'da cumartesi günü futbolseverleri müthiş bir final bekliyor! Fenerbahçe-Galatasaray dünya derbisi...

Kazanan 2025 Türkcell Süper Kupa Şampiyonu olacak. ATV ekranlarında son yılların en muazzam derbisini izleyeceğiz.

Tarihi finalin büyük heyecanı ve keyfi ATV'de yaşanacak!

Turkcell Süper Kupa'da 'dünya derbisi' ATV'de!

