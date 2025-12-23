Böyle golleri mahalle takımları yemez!

Tam 9 eksikle Ankara Eryaman Stadı'nın çimlerine çıkan Trabzonspor, amatör takımların bile yemeyeceği golleri kalesinde gördü.

Haftalardır tek kanat üzerinden oynayan Trabzonspor'da dün o kanat da döküldü.

Pina, Trabzonspor'daki en kötü maçını oynadı. Arif Boşluk ise tam bir facia. Halı saha maçına çağırmam Arif'i...

Trabzonspor, o kadar gol pozisyonu verdi ki Gençlerbirliği'nde! İnanılır gibi değil.

Ozan Tufan ve Bouchouari ikilisi orta alanda çok zayıf kaldı. Gençlerbirliği, orta alanda bir dirençle karşılaşmadan direkt Trabzonspor ceza sahasına indi.



Kaleci Onana, duran toplardan o kadar basit goller yiyor ki... Onana gibi kaliteli bir kaleci, neden hiçbir duran topa çıkmaz!

Bu ne ciddiyetsizlik! Noel havasına girmiş; bedeni Eryaman'da ama aklı Noel ışıltısında Onana'nın! Fatih Tekke'nin aldırdığı Bouchouari'de hiçbir özellik göremedik şu ana kadar!

Yazık Trabzonspor'un giden paralarına...



Gençlerbirliği kalecisi Velho, muazzam kurtarışlar yaparak Gençlerbirliği'ni hep oyunun içinde tuttu.

Velho kurtardıkça kurtardı da..

Dönen topları kaleye tamamlayacak oyuncuyu ara ki bulasın! Çünkü Trabzonspor'un hücumcuları birbirlerinden o kadar uzak oynuyorlar ki...

Trabzonspor'da dün takım bütünlüğü, oyun ciddiyeti, saha içi yardımlaşma yoktu.

Futbolcular çoktan tatil havasına girmişler.



Her maç savaşçı futbolu ile ön plana çıkan Batagov bile dün kötü günündeydi. Bu kadar kötü bir Trabzonspor'un başkentten puan çıkarması mümkün değildi.

Öyle de oldu zaten!

Gençlerbirliği'ni ise yürekli futbolu nedeniyle tebrik ederim.

Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler.

(Not: Trabzonspor transfer yapmadan önce Sikan, Bouchouari, Arif, Ozan, Olaigbe gibi oyuncularla ya vedalaşmalı ya da bu oyuncuları kiraya vermeli. Kontenjanda yer açılsın ki, Trabzonspor, bu formanın büyüklüğü altında ezilmeyecek oyuncular transfer edebilsin.)