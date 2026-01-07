Kadıköylü Musaba!

Fenerbahçe'nin hem de Samsunspor'un ciddi eksikleri vardı. Lakin kadrosu rakibine göre daha geniş olan sarılacivertliler bu durumun sıkıntısını pek fazla yaşamadı. Ayrıca Samsun ekibinin en önemli isimlerinin başında gelen Musaba bu kez Fenerbahçe forması giyiyordu.

Musaba demişken… Ya arkadaş hayatın Kadıköy'de mi geçti? Bu kadar çabuk formaya ve takıma ısınanı görmemiştim. Sanki yıllardır çubukluyu giyiyor. Bence ilk maçına oranla harika bir performans ortaya koydu. Mevkisinin sol kanat olmasına karşın ters kanatta da iyi işler yaptı. Fenerbahçe takım alışkanlığı olarak Kerem üzerinden oyunu kuruyor. Oysa Musaba üzerinden oynansaydı daha olgun ataklar gelişebilirdi. Zaten top ne zaman onunla gelse Musaba'ya asist yazdı. Hep yazıyorum ama Kerem'de bendeki gayret yok ne yazık ki! Böylesine maliyetli bir oyuncunun taşın altına elini değil kafasını koyması gerekiyor. Gol atmasına rağmen performans olarak yetersiz kaldı. Belki dönünce Nene sağa Musaba sola tercihini kullanabilir Tedesco… Orta sahada İsmail Yüksek, stoperde Skriniar müthiş oynadılar.

Bartuğ kötü günündeydi ama İsmail Samsunsporlu oyuncularla adeta tek başına savaştı. Geldiğinden bu yana derbi kaybetmeyen ancak Galatasaray'ı yenemeyen Tedesco'un eline bir fırsat geçti.

Hem en önemli rakibini yenme hem de Fenerbahçe kariyerindeki ilk kupayı kaldırma şansı var.