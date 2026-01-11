Ders çıkarılmalı

En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, Galatasaray dün cismen sahadaydı, ruhen ortalıkta yoktu. Son yıllarda alınmadık kupa, kırılmadık rekor bırakmayan sarı kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. İlk yarıda sadece bir isabetli şut çekebilen Aslan'ın ikinci devrede isabetli şutu bile yoktu. Gol beklentisi 0.18 gibi son derece düşük kaldı. Cimbom'u son zamanlarda hiç bu kadar etkisiz görmemiştik. Okan Buruk'a da bir parantez açmak istiyorum. Kalede Günay'ı oynatan Buruk, hiçbir varlık gösteremeyen Yunus ve Sane'ye sabretti. İkinci yarıda Torreira'yı çıkarması da hatalıydı.



Şu bir gerçek ki hem Buruk'ta hem de Galatasaray takımında büyük bir konsantre eksikliği var. Galatasaray transfer yapmazsa lig yarışında da geride kalabilir. Bu yenilgiden dersler çıkarılmalı. Çünkü 3 kulvarda da hedefler var. Fenerbahçe dün tartışmasız 90 dakika üstün olan taraftı. Tedesco takımını dev maça çok daha iyi hazırlamış. Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Orta sahaya baskı yaparak Lemina ve Torreira'yı kilitlediler. Galatasaray hızlı atak yapamadı. Kanatlar işlemedi. Yeni transfer Guendouzi, muhteşem bir futbol sergiledi. Attığı goldeki vuruşu enfesti. Kritik müdahaleler yaptı, 40 yıllık Fenerli gibi oynadı. Sonuçta satrancı Tedesco kazandı ve Okan Buruk'u gölgede bıraktı.