CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Gürcan Bilgiç Patron geldi
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

11 Ocak 2026 | Pazar

Patron geldi

Hikayesi çok farklı bir final izledik. Çok değil iki sezon önce Fenerbahçe'nin U19 oyuncularını "topu taça atacağız" deyip, atağa geçerek yenip, Urfa'da, orta saha yuvarlağında kutlama yapan Galatasaray'dı. Kadroda çok değişiklik yok, Okan Buruk da kulübedeydi. Rötarlı bir rövanşta, "eğer" merakını giderdi Fenerbahçe takımı. Hava ve stat şartları bir tarafa, daha idmanda ter attığı transferleri ile dikildiler hesabı görmeye.


Okan Hoca'nın lige ambargo koyan ön taraf baskısını, kırdılar; geçtiler. Duran toplar dışında kendi ceza alanlarında topa değdirmediler. Okan Buruk ve ekibi hiç bu kadar "çaresiz" kalmamıştı. Kimin daha iyi hazırlandığı, istediği, farkını ve kalitesini koyduğunu gördük. Fenerbahçe sadece kupayı kazanmadı, bu galibiyet ile ligin "patronu" da oldu. Guendouzi'nin takımı başkalaştırmasını bekliyorduk. Ama ilk maçında, sert rakibe karşı bu performansın sahibi olması, sonraki maçları takımı adına nasıl "kolaylaştıracağını" da gösterdi.

Tedesco'nun rakibin "bireysel" yeteneklerini özel çalışması ile sildiğini de ekleyelim. Sane dripling yapamadı, İcardi kalabalıkta kayboldu, Barış Alper'e "susturucu" taktılar. Goller, "anlarda" geldi ama gol olması gereken bir çok atak girişiminde beceriksizlik, heyecan veya acelecilik vardı. Halil Umut Meler'in takdir haklarını, baskı kurulduğu anda çaldığı düdükler ile kurtarıcı rolüne büründüğünü, temas aldığı anda kendini yere atanların emrine girdiğini söyleyelim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Fenerbahçe, Okan Buruk, Galatasaray, İcardi, Barış Alper, Halil Umut Meler, Okan Hoca, Guendouzi, URFA

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Tahmin edilemez!! Saklambaç!! Ustaların performansı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor