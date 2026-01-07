Tahmin edilemez!

Takımların yedek oturtacak oyuncu bulamadıkları bir dönemde, Süper Kupa'nın ringine çıktıklarını izledik. Peşinden hataları, sürprizleri getirmesi muhtemel maçlar içinde, Fenerbahçe ile Galatasaray finalde kavuştular. Aradan geçen iki yıldan, Şanlıurfa'daki yarım kalan randevunun peşinden, esaslı bir hesaplaşma için geri sayıma geçtik.



Maçın kendi heyecanı, tartısı olsa da gözler Samsunspor'dan gelen yeni transfer Musaba'nın üstündeydi. 69'da tabela kalktığında iki asist ile soyunma odası yürüyüşüne geçti genç oyuncu. Eğer karşı tarafta devam etseydi, bu maç böyle mi devam ederdi, Fenerbahçe lehine açık ara olan hücum dengeleri Samsunspor'dan yana döner miydi ? Böylesine etkili ve fark yaratan bir transfer yaptılar. Musaba da ilk gösterisinde hırsını, isteğini ortaya koydu, kendini sakınmadı ve İstanbul'a dönerken Fenerbahçe taraftarlarına "İşte bu" dedirtti.



Fenerbahçe'de John Duran ve Asensio'nun hücum organizasyonlarını çok etkili bir şekilde yönettiklerini söylememiz lazım. Jhon Duran "harıl harıl" santrfor aranan dönemde paniğe gerek olmadığını gösteren performanstaydı. Daha arkadan gelecek Talisca, Semedo, Nene ve En Nesryi var. Fred ile Alvares de dünkü maçta sahada yoktu. Fenerbahçe'nin potansiyelinin ve limitinin tahmin edilemeyeceği bir periyot var önümüzde. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco Levent Mercan'da ısrar ederek, oyuncuyu ilk onbir seçeneği haline getirdi. Osterwolde tam bir süpürücü gibi oynadı. Direkten dönen iki topun olduğu ilk yarıda attığı gole rağmen Kerem'in net fırsatlarda elinin ayağının titremesi de ilginç. Ve şimdi derbi zamanı. Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hepimizi yıldızlar geçidi bekleyecek.