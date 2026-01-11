CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Bol Tedesco'ya helal olsun
Emre Bol

Emre Bol

11 Ocak 2026 | Pazar

Tedesco’ya helal olsun

Sonunda Fenerbahçe'nin 'Kupa laneti' sona erdi. Dün öyle bir maç izledik ki Fenerbahçe Galatasaray'la kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı! Uzun zamandır iki büyük takımın mücadelesinde bir tarafın bu kadar üstünlük kurduğunu görmemiştik. Öte yandan Fenerbahçe yönetimini de tebrik etmek gerekir. İki yeni transferi şipşak Süper Kupa'ya yetiştirdiler. Şunu hiçbir zaman anlamam. Yeni transfer, takıma alışmadı, arkadaşlarını tanımıyor vs… Bence Tedesco ikisini de oynatarak doğruyu yaptı. Üst düzey futbolcular yabancılık çekmez, çıkar oynar.
Nitekim Guendouzi.

İki gün önce eski takımında sahaya çıktı, geldi Galatasaray'a karşı müthiş bir performans ortaya koydu. İyi oyuncunun zamana ihtiyacı olmaz.
Karşılaşmanın skorunun bu kadar az kalmasının nedeni çok net sarılacivertli futbolculardı. O kadar çok net pozisyona girilmesine karşın gereksiz harcadılar.
Yoksa ortaya çok tuhaf bir skor çıkabilirdi. Fenerbahçeli oyuncular orta sahada rakibine inanılmaz üstünlük sağladı.
Dönen bütün topları aldılar, top rakipteyken yaptıkları şok presle çabuk geri kazandılar. Duran dışında herkesin katkı verdiğini söyleyebiliriz.
Galatasaray takımında 1 tane iyi oynadı diyebileceğimiz kimse yoktu.
Zaten İcardi yüzünden adeta 10 kişi oynayan sarı- kırmızılılar, hiç varlık gösteremedi.

Tedesco ilk Galatasaray maçında rakibiyle yenişememişti. Bu galibiyetle bütün büyüklere karşı üstünlük kurup, Fenerbahçe kariyerinde ilk kupasını kazandı. Kupa önemli elbette ama oynanan oyun daha önemliydi.
Vallahi Tedesco'ya helal olsun.
Fenerbahçe'ye resmen level atlattı.

Süper Kupa, Fenerbahçe, Galatasaray, Guendouzi, TEDESCO

