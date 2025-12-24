Mutlu Noeller!

Fenerbahçe çok sayıda eksikle çıktı Beşiktaş karşısına… Ya dostlar; sakatını, cezalısını anlarım da izin alıp giden oyuncuları kimse bana anlatamaz. Türkiye'nin 2 numaralı kupasında ve rakibin Beşiktaş'ken benim takımımdan kimseye Noel izni vermem! Kim ne derse desin! Kenarda Sergen Yalçın'ın sinirli gülümsemelerini görünce açıkçası haline üzüldüm. Beşiktaş'ın bu az yetenekli kadrosuyla şampiyonluk yarışının içerisine girmesi çok zor. Farkın açılmasını önleyen kaleci Tarık'ın müthiş performansını es geçmeyelim. Takımın 3. kalecisi durumunda olmasına karşın kendini hep hazır tutmuş. Helal olsun kardeşim. Tedesco'nun en çok şans verdiği oyuncuların başında geliyor. Yani bu formsuzluğun şans bulamamakla ilgisi yok. Benden ona bir tavsiye; sezonun ikinci yarısında oynadın, oynadın. Yoksa takarsın sepeti koluna, herkes kendi yoluna.

Kerem Aktürkoğlu da maliyetfayda olarak bakıldığında kocaman bir 0! Aslında dün penaltıyı atamayıp, Asensio'ya bırakması mental olarak yerlerde olduğunu gösteriyor. Zamanında beğenilmeyen, penaltıda topun başına geçmesi dahi taraftarların tepkisine neden olan Talisca bile delikanlılık yapmış ve tepkilere rağmen, Penaltıcı benim diyerek topu filelere göndermişti. Talisca'yla git konuş. Nasıl o zamanki durumdan çıktığını öğren ve uygula! Kulübeden gelecek oyuncu kalmayınca yedeklerin, yedekleri olan genç oyuncuları sahaya sürmek zorunda kalan Tedesco mağlubiyeti engelleyemedi. Sahaya çıkan gençlere tebrikler, izin alanlara Mutlu Noeller!