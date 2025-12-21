Rapçi değil topçu!

Fenerbahçe artık bir Alman takımına evrildi. Son derece sakin, inanılmaz disiplinli ve sabırlı… Gol gelmese de aynı oyunu bıkmadan usanmadan oynamaya devam ediyorlar. Bu durum rakibi bunaltıyor elbette. Ben sezon boyunca koskoca 45 dakikada 0.00 gol beklentisi olan bir takım görmedim. Aslında Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u ne hale soktuğunun göstergesi… Sarı-lacivertliler topu geri kazanma anlamında da bence bir rekora imza atmış olabilir. Kaptırılan toplar saniyeler içerisinde geri kazanıldı. İnanın Eyüpspor'a rahat taç bile attırmadılar.



Öte yandan bizim Rapçi ligin içinden geçmeye devam ediyor. Ben Rap müzikten pek anlamam. Dolayısıyla orada nasıl performans gösterdiğini bilemiyorum. Ama futboluyla bizi mest ediyor. Talisca eski günlerine hızla geri dönüş yaptı. Bence bunda Tedesco'nun büyük payı var. Takımda herkes bir şekilde takıma katkı veriyor. 1 kişi hariç! Kerem Aktürkoğlu adeta futbolu unutmuş gibi… Çok kolay çalım yiyor, eskisi gibi çalım atamıyor. Şut desen o da yok! Asensio, Talisca, Duran hem asist hem de gol katkısı yaparken Kerem duruyor. Onun da forma girip performans gösterdiğini düşünsenize? Fenerbahçe 3. bölgesi rakiplerin korkulu rüyası olur. Zira ondan beklentimiz çok yüksek.



Fenerbahçe ilk 11'de oynayan bir çok oyuncusundan mahrum olmasına rağmen Eyüpspor'u adeta yürüyerek yendi. Şimdi hem yüklemeler yapılacak hem de yeni transferler gelecek. Sezonun ikinci yarısında daha kuvvetli bir Fenerbahçe seyretmeye hazır olun. Oyun yeni başladı.