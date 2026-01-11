CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu

11 Ocak 2026 | Pazar

Penaltı yok gol iptali doğru

Mutlaka bir kazananın olacağı Süper Kupa finalinde, her iki takımın yüksek tempolu oynama isteği soğuk kış gecesinde içimizi ısıttı. Galatasaray maç başında Barış'ı efektif kullandı. Levent çok iyi kapatınca Sane etkisiz kaldı. Kerem korkusu ile Sallai de öne çıkamayınca o kanadı kullanmakta zorlandı Galatasaray... Ancak Musaba'yı ikili karşılayarak önlem alıp etkisiz bıraktılar.
Fenerbahçe oyunun başında geriden pas ile çıkmakta zorlandı.
Ancak tamamlayıcı oyuncu Guendouzi ile orta alanı kontrol altına alınca çok etkili oldu. Guendouzi ilk maçında gol atmanın dışında temposu yüksek tempoyla oynadı, top kaptı, ara pas attı... Devamlılığı ve dayanıklılığı olan bir oyuncu...
Fenerbahçe'nin gücüne güç katacağını performansı ile gösterdi. İsmail ile uyumu orta alan üstünlüğünü getirdi. Savunmayı rahatlattılar hücuma destek verdiler.
Çok istekli oynayan Fenerbahçe rakibine boş alan bırakmadı, pozisyon vermedi, neredeyse nefes aldırmadan haklı bir galibiyetle Süper Kupayı aldı.

Halil Umut Meler maça ürkek ve gergin başladı, ikinci yarı bunu üzerinden attı, rahatladı.
4'te Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Abdülkerim'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Lemina'nın koluna geliyor devam kararı doğru. Böyle penaltı olmaz.
Gösterdiği ilk 3 sarı kart gereksizdi.
Balans sarıları oldu. Sarısı olan Sane'ye ve Oosterwolde'ye kolay ikinci sarıları UEFA standardına uyarak göstermedi. Kerem'in sakatlandığına inanmıyorsan oyunu durdurma, daha dün MHK başkanınız bu konuda talimat verdiğini kamuoyu ile paylaştı.
Galatasaray'ın attığı gol öncesi Yunus topu elle oynadı iptal doğru. Barış'a yaptığına faul çalıyorsan, Nene'ye sarı göstermelisin ama göstermedi.
Uzun bir aradan sonra derbi yöneten Halil Umut Meler her şeye rağmen maçtan tecrübesiyle başarılı çıkmayı bildi. Maçta "T alanı" disiplini ve nizamından dolayı temsilcileri kutlarım.

