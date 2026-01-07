CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Kırmızı kart doğru
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

07 Ocak 2026 | Çarşamba

Kırmızı kart doğru

Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Musaba ile sağ kanat sorunu çözülmüş. Meğer o da sanki yıllardır Fenerbahçeliymiş de kimsenin haberi yokmuş!
Kanat hücumlarını geçtim, taraftarı bile yönlendiriyor. Fenerbahçe oyuna hakimdi. Kanat hücumları ile Samsunspor'u ablukaya aldı.
Direkten dönen toplar gol olsa daha ilk yarıda fark olurdu. Samsunspor'un Konferans Ligi'nin son haftalarında başlayan düşüşü devam ediyor.
İki takım arasında kalite makası çok açık. Jhon Duran ayakkabılarını değiştirdikten sonra daha etkili olmaya başladı. Musaba ile iyi organize oluyorlar.

Kerem attığı golle üzerindeki baskıyı kırdı. Makoumbou son derece amatörce ihraç olunca Fenerbahçe için haklı galibiyet ve final yolu daha kolay oldu. Şimdi çekişmeli ve güzel olmaya namzet bir final maçı bizi bekliyor.
Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Şansalan gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır!
Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok. Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter.
Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faullü oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Ali Şansalan, Fenerbahçe, Konferans Ligi, Kerem, Samsunspor, Musaba, Skriniar, hon Duran

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Cihan Aydın çok başarılıydı! Futbolu biliyor mu?! Akıl tutulması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor