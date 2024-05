Dört büyük, iki kupa

İlk yarı bittiğinde her iki takım da isabetli şu atmayı başaramamıştı. Maç öncesinde başrolde Mert Hakan'ın olduğu gerginlik böyle bir senaryoya hazırlamak içindi belki de hepimizi. Oyuncular kötü niyetli, hakem Kardeşler'se tek kelimeyle berbattı. Gezegenin ve ülkemizin en sevilen oyunu yine her birimize stres pompalamaktaydı. Hiç korner kullanamayan, rakip kalede ilk tehlikesini 35. dakikada Barış Alper'in kafa vuruşuyla yaratabilen Galatasaray sezonun en kötü futbolunu oynamaktaydı. Sahanın en kötüsü olan hakem Arda Kardeşler'in ilk devrede gösterdiği yedi sarı kartın dördü (biri Djiku'nun ikinci sarı kartı olmak üzere) yanlıştı. Maç esnasında da devam eden gerilim her iki takıma da çok zarar verdi.

* * *

Sarı kırmızılılar, eksik oynayan rakibi karşısında üstünlük kuramadı. İkinci yarı gerilim artıp, futbol kalitesi azalarak dev işkence devam etti. Tek isabetli şut, tuhaf bir hakem, bolca kart ve gerilimle geçen, sezonun en önemli maçında üç puan Fenerbahçe'nin oldu. Başta İsmail Kartal olmak üzere haklı galibiyetlerinden dolayı sarı lacivertlileri yürekten tebrik ediyorum. Herkese geçmiş olsun. Haftaya herkese akıl ve kalp sağlığı diliyorum. Kümede kalma savaşı bir yana dört büyüklerden ikisi kupa kaldıracak; hazır mısınız?