Rota Avrupa

TEBRİKLER Okan Buruk.

Tebrikler; gol kralı İcardi.

Tebrikler; Dursun Özbek. Tebrikler Galatasaray tribünü. Tebrikler camia.

Türk futbolunun son döneminde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor şampiyonluklarından sonra, sadece teknik heyetlerin değil yönetimlerin de vedalarıyla sonuçlanan çözülmeler son derece manidardı.

Eğriye eğri, doğruya doğru;

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı öncelikli hedef olarak belirlediği sezona dair transferlerinde başarıyı yakalayamadı. Biraz Sanchez, biraz Demirbay, çok az Zaha, azıcık da Ziyech katkı sağladı.

Devre arası geri dönen Berkan dahi, dün akşamki performansıyla sezonun fayda sağlayan transferleri sıralamasında yukarılarda yer buldu benim nezdimde.

Buna karşın muazzam bir kadro kurup, rekor puan ortalaması yakalayan F.Bahçe'nin hiç bitmeyen tehdidine rağmen Okan Hoca gemisini limana yanaştırdı.



Sparta Prag'a elenmek, ZTK'dan elenmek ve Fenerbahçe yenilgisi Buruk'un büyük başarısına zeval getirmedi. Ama artık ondan Avrupa'da da başarı beklendiğini kabullenip başarı çıtasını daha yükseğe çekmesi lazım. Sıra dışı bir sezon geride kaldı. Düşenler, başarısız olanlar, düşmanı, sorunları dışarıda aramaktan ziyade öz eleştirilerini iyi yapabilmeli. Hatta şampiyon Galatasaray da bu muhasebeye erkenden girse iyi olur.

Çok transfer yapmak, ünlü futbolcu almak başarı için yeterli değil.

Sarı kırmızılılar için dört, maksimum beş transferle (iki bek, iki orta saha, bir yerl golcü), Avrupa'yı önceleyerek sezona doğru bir kampla hazırlanmak şart. Galatasaray için lig şampiyonlukları önemli ama Avrupa'da başarı çok özlendi.

Bu sezon her detayıyla Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi; herkese geçmiş olsun.

Pek çok yeni şey öğrendik, her hafta "bir yaşıma daha girdim" dedirtti adeta futbolseverlere.

Ha bu arada; astrolojinin bir bilim dalı olmadığını bir kez daha görmüş olduk; belirteyim.