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Bir Sevdadır 14. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 15 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bir Sevdadır 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:40
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Bir Sevdadır 14. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 14. bölümüyle 15 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 14. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 14. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

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BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yapbozun tüm parçalarını birleştiren Yasin gerçeğe ulaşacaktır. Rukiye'nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, sonunda gerçeği Rukiye' ye itiraf edip çocukların Ersin'in çocukları olmadığını söyleyecektir. Hiç beklemediği bir anda bu sırrı öğrenen Rukiye bu durum karşısında ne yapacaktır?

Ayça'nın bu işte parmağı olduğunu öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirecektir. Yasin'in transferi anlaşma neticesindeyken Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilirken, Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Tufan'ın Yasin cephesindeki beklenmeyen hamlesi, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olacakken Hasret'in Tufan'a ve Esma'ya yüzük takmasıyla ilişkinin seyri tamamen değişecektir.

Bir Sevdadır 14. bölüm izlemek için tıklayın

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