Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 MAYIS Salı

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 MAYIS Salı

Survivor All Star 2024, 7 Mayıs Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 6 Mayıs Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 23:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 MAYIS Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 7 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Kartal kupada finale uçtu! (ÖZETİ İZLEYİN)
Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…”
DİĞER
Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı Ankara'da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm
İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? (7 Mayıs)
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MAYIS 2024 | 🌙Ay Boğa burcunda: Kendinizi önemseyin!
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 2024
EUROVISION 2024 CANLI İZLE
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…” Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…” 23:49
Ergin Ataman'lı Panathinaikos Final-Four'da! Ergin Ataman'lı Panathinaikos Final-Four'da! 23:24
Ernest Muçi: Güzel bir galibiyet aldık Ernest Muçi: Güzel bir galibiyet aldık 23:24
Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm 23:15
Halim Okta: Maçı kazanacağımıza inanmıştık! Halim Okta: Maçı kazanacağımıza inanmıştık! 23:13
Mert Günok: Kupayı kazanmak istiyoruz! Mert Günok: Kupayı kazanmak istiyoruz! 23:10
Daha Eski
Salih Uçan'dan sakatlık açıklaması! Salih Uçan'dan sakatlık açıklaması! 23:09
Jeremain Lens futbolu bırakma kararı aldı! Jeremain Lens futbolu bırakma kararı aldı! 22:58
Kartal kupada finale uçtu! Kartal kupada finale uçtu! 22:29
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 21:55
PSG - Borussia Dortmund CANLI PSG - Borussia Dortmund CANLI 21:45
Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti Beşiktaş Beliz Başkır'ı transfer etti 20:26