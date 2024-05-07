İstatistik yalanları!

TOPLA ne kadar buluşulduğuyla ilgili garip bir istatistik var!

Ya arkadaş; topla ne kadar çok buluştuğun değil, buluştuğun toplarla ne yaptığın önemli. Ne yazıkki bu istatistiği ciddiye alanlar var. Eğer sahada sorumluluk alıp topu istiyorsan sonunda bir şeyler yapman gerekmiyor mu?

3. yerli oyuncu tercihini Mert Hakan'dan yana kullanan İsmail Kartal yanlışını aslında bu seçimiyle yaptı. Bu kadar kapanan, ilk yarıda senin kalene gelmeyi hiç düşünmeyen Konyaspor karşısında çift santrafor seçeneğini mutlaka değerlendirmeliydi.

Yapmadı, yapamadı… Şunu kimse unutmasın, "Korkanın kupası olmaz!" H H H

Bütün istatistikleri alsan neye yarar? Topla sen oynadın, en çok şutu sen çektin, en çok pası sen yaptın… Sonuç?

Elde var sıfır!

Senin rakibin 3 haftada yürüye yürüye 13 gol atmış, sen 1 gol atabilmek için deliriyorsun!

Şampiyonluk senin hakkın mı zannediyorsun?

İsmail hoca kusura bakma ama kapanan takımlara karşı çözüm bulamadın. Anahtar olamadın.

Sadece 1 maç kaybettin sezon boyunca lakin rakibin kadar olamadın.

Kimse kusura bakmasın;

Galatasaray şampiyonluğu hakeden bir oyun oynuyor. Bazı futbolcular yeniden gözden geçirilmeli elini taşın altına koymayanlar gönderilmeli.

Bak İsmail hoca; her maçtan sonra istatistik anlatma artık insanlara… Sonuç alamadığın istatistiklerin ne sana ne de kimseye bir faydası var.

Bu sezon da böyle geldi geçti.

Ne yazık.

Son haftalarda Fenerbahçe taraftarının duymak istemediği yine ben söyleyeyim.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederim.