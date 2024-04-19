Yazık

İsmail Kartal uzun bir aradan sonra ideal kadrosuyla sahaya çıkma fırsatı buldu. Bu güven veren kadro kolaylıkla işi bitirir derken Yunan takımının golü hiç düşünmeyen bir sistemle sahaya çıkması karşılaşmayı pozisyonsuz hale getirdi. Gol beklentisi iki takım adına da çok düşük kaldı. Öte yandan golü isteyen taraf Fenerbahçe'ydi. Olympiakos takımı oyunu yavaşlatan ve bekleyen pozisyonunu disiplinli bir şekilde karşılaşmanın sonuna kadar sürdürmeyi başardı. Sarı- lacivertliler ilk maçın aksine kendi yarı alanında hiç topu eveleyip gevelemedi. Kaleye gelen topların çoğu Livakoviç tarafından rakip sahaya atıldı. Çoğu rakibe giden bu topları yüksek presle almaya çalıştılar. Ama bu durum enerjinin daha fazla harcanmasına sebebiyet verdi. Nedense fazlaca kenar ortası yapıldı, bu ortaların neredeyse hepsine Olympiakoslu oyuncular vurdu. Merkezi de iyi bir şekilde kapatınca atak yapar süren bir karşılaşma oldu. İsmail hocanın Fred ve İrfancan'ı çıkarmasıyla orta saha kolayca geçilir hale geldi. Bu dakikalarda gereksiz yere rakibi oyuna ortak ettik. Giren oyuncular uzaktan topa vurma becerisi olan Cengiz ve Zajc'tı. Ancak onlarda performans olarak yerine girdikleri oyuncuların çok gerisinde kaldı. Aslında tur ilk maçın ilk yarısında gitmişti. Penaltılar artık biraz şans işi… Livakoviç'in kurtarışlarına rağmen atıcılarımız kötü olunca elendik. En kötüsü ise lig maçı öncesi 120 dakika performans vermek zorunda kalmaktı. Gerçekten çok yazık oldu.