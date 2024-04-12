Fabrika ayarları…

Artık bu kadar sakatlık olması size de tuhaf gelmiyor mu? Olacak iş değil? Dün gece kervana Oosterwalde'de katıldı. Ya idmanları yaptıran antrenörlerde ya da sağlık ekibinde sıkıntı var.

Fenerbahçe Yönetimi'nin kalan haftalarda bu konunun üzerine dikkatle eğilmesi gerekiyor.

İsmail Kartal'ın yaptığı dengesiz rotasyon aslında kolaylıkla kazanacağımız bir maçı ne hale getirdi. Özellikle Kruniç- Zajc orta sahası hakikaten felaket. O bölge takımın en savaşçı yeri olmalı.

Gelin görün ki ne Zajc ne de Kruniç koskoca ilk yarı boyunca tek bir ikili mücadele kazanamadılar. Bu rezil istatistik futbol sahalarında görünmeyen cinsten! Çağlar bir türlü istenilen formu yakalayamadı.

Kalan haftalarda da Fenerbahçe seviyesine ulaşabilmesi zor görünüyor. Livakoviç'te istenileni veremeyenler grubunun bir diğer parçası. Yediği golleri görünce, "Bu adam nasıl Hırvatistan milli takımının kalecisi olmuş" diye düşünmeden edemiyorum.

H H H

İsmail hocanın geç de olsa Fred- İsmail'i oyuna alması maçın seyrini tamamen değiştirdi. İnanın Olympiakos takımının bize 3 gol atacak gücü yok. Golleri kendi kendimize yedik! Geride topu eveleyip geveleyince gereksiz pozisyonlar oldu. Fred ve İsmail orta sahada hem top kapmaya hem de kazandığı topları olumlu kullanmaya başlamasıyla arka arkaya golleri bulduk. Yunan takımında bir şey yok, biz bu takımı eleriz. Yeter ki Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönsün.