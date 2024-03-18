Futbol mu? O da ne?

Yabancı hakem, yabancı hakem" diye bağırıyoruz. Allah aşkına yabancı bir hakem bu maçı oynatır mıydı? İlk yarıda oynaması gerektiği gibi oynayan Fenerbahçe, iki farklı üstünlüğü alır almaz futbol oynamasına müsade edilmedi. Yabancı maddelerin haddi hesabı yok! Kanatta oynamak, taç, korner atmak imkansız hale geldi. Şampiyonluk böyle gidecekse gitsin! Sahada oynanan şeye kim futbol diyebilir? Sen istediğin kadar Dzeko'yu, Tadiç'i, Fred'i al, oynamasına müsade edilmezse ne yazar! CeA sahası içinde meşale cayır cayır yanarken maçı oynatan Halil Umut Meler'in artık hakemlik yapmaması lazım. Biraz da oyunu konuşalım.

Trabzonspor'un ilk golünde Livakoviç'in büyük hatası var. Aynı şekilde daha önce de gol yemişti. Aslında durduğu yer doğru ama topa konsantre olmuyor. Yoksa yenecek bir gol değil. İsmail hoca değişiklik yapmak için çok bekledi. Yaptığı oyuncu değişikliklerini 2 farklı öndeyken yapsaydı maç çok rahat geçecekti. Hocam bunları, "can havliyle" yaptığın zaman teknik adam katkısı olmuyor. Olsa olsa gözü kara hamle olarak bakılıyor! Zira bu ortamda en son konuşulacak şey teknik- taktik! Karşılaşmanın rezil hale gelmesinin tek nedeni sahadaki hakemcikti. Neyseki Fenerbahçe onu da yenmeyi başardı. Trabzon'dan sakatsız, cezasız dönmek çok önemliydi. Gerisini boşverin.