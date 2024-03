Yorgunluk + stres

Uzatmalarla birlikte 59 dakika oynanan maçta; topun oyunda kalma süresi 23 dakika! İşte aslında süper diye isim koyduğumuz ligimizin hali. Binlerce kez yazıklar olsun. Hakem Kadir Sağlam hata yapmamak için çok sık düdük çalınca maçın içine etti! İnanın ilk yarıda ne izlediğimizi anlamadık. Halil'in golünde kaleci Livakoviç'in büyük hatası vardı. Bu tip süzülerek gelen yakın toplarda çizgide beklemek olmaz. Çıkıp alacaksın. Fenerbahçe takımı golü yiyince sahada inanılmaz bir gerginlik başladı. Bir türlü şu anlamsız gerilimden kurtulamıyorlar. Biraz sakin olunsa, hakemle, rakiple uğraşılmasa rahatça kazanılacak maç, panikten zora giriyor. Cengiz ve Kruniç yine çok etkisiz kaldılar. İsmail hoca hayali Fred- Kruniç ikilisi sanki olmayacak gibi görünüyor. Kruniç temaslı oyuna giremediği sürece bizim ligimizde çok zorlanır. İkinci yarı daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı sahada… Lakin Avrupa'da oynanan eforlu maçın etkileri hissedildi. Gerçekten çok yoruldular. İrfan Can büyük kalite. Oyuna girmesiyle Pendikspor'un bütün dengesini bozdu. Cengiz şu anki durumuyla onunla asla rekabete giremez. İrfan Can varsa İrfan Can oynar. İbrahim Üzülmez sadece kaos futbolu oynatıyor. Sadece faul yaparak ve yere yatarak maç kazanamazsın dostum. Açıkçası yorgunluk nedeniyle maçın zor olacağını düşünmüştüm. Ama yorgunluk üzerine bir de stres eklenince daha zor bir karşılaşma oldu. Şimdi rota yeniden Avrupa… Sonrasında ise Trabzon deplasmanı var. Bu zor virajda İsmail Kartal'ın oyuncularını ekonomik kullanması lazım. Önünde iki kulvarda oynayabileceğin 15 maç var. Hepsini kazan, hem ligin hem Avrupa'nın kupasını müzene götür. Zor ama imkansız değil.