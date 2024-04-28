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TEŞKİLAT 106. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 106. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 106. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:20
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TEŞKİLAT 106. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 106. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 106. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 106. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 106. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer artık Çetin'e karşı kartlarını açık oynar. Ama şirketin herhangi bir oyununa karşı da hazırlıklıdır. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan'ın da yanında olmaya çalışır. Ekip görevine odaklanmışken bir taraftan da Korkut'un durumunu çözmeye çalışırlar. Fakat bu yolun sonu da onları düşmanlarına götürecektir. Çetin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla her ne kadar Ömer'in haklılığı ispatlansa da, hem Ömer hem de ekibi için bu her şeyin başlangıcıdır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 106. bölüm fragmanı izle

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