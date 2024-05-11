Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 MAYIS Cumartesi

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 MAYIS Cumartesi

Survivor All Star 2024, 11 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 11 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 11 Mayıs Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 00:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 00:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 MAYIS Cumartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 11 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 11 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 11 Mayıs Cumartesi günü yayınlananan yeni bölümünde dokunulmazlığı KIRMIZI TAKIM kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 11 Mayıs Cumartesi günü Atakan ve Aleyna eleme adayı oldu.

Sercan ve Yunus Emre de haftanın diğer eleme adayları olarak belirlenmişti. Bu 4 kişiden biri yapılan düello oyunu sonrası adaya veda edecek.

Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..."
Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol
DİĞER
Estetikli haliyle neredeyse annesi tanımayacak! Survivor Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok! Tam bir estetik harikası oldu...
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs'a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı
Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? (10 Mayıs)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Mayıs)
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan evinde farka koştu Milan evinde farka koştu 23:43
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 23:26
Arda Güler: Takıma tamamen alıştım Arda Güler: Takıma tamamen alıştım 23:15
Mainz sahasında Dortmund'u devirdi! Mainz sahasında Dortmund'u devirdi! 22:52
1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu! 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu! 22:41
Daha Eski
5 gollü maçta kazanan Chelsea 5 gollü maçta kazanan Chelsea 22:00
Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! 21:56
Burak Yılmaz: Oyuncularımız uçağa binmek istemedi! Burak Yılmaz: Oyuncularımız uçağa binmek istemedi! 21:49
İki kez uzayan maç F.Bahçe Beko'nun! İki kez uzayan maç F.Bahçe Beko'nun! 21:44
Jesus'lu Al Hilal şampiyon! Jesus'lu Al Hilal şampiyon! 21:40
Kocaelispor’da Mustafa Gürsel'in görevine son verildi Kocaelispor’da Mustafa Gürsel'in görevine son verildi 21:26