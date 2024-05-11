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📺Kardeşlerim 128. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 128. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:59
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📺Kardeşlerim 128. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 128. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 128. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM GEÇEN HAFTA NE OLDU?

"Küçükken, 'küseceksen oynamayalım' derdik, peki şimdi ne diyelim? 'Gideceksen sevme' mi?"

Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler. Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür. Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

👉KARDEŞLERİM 128. BÖLÜM İZLE

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