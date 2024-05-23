Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 24 MAYIS | Bim'de deniz tatili başlasın! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 24 MAYIS | Bim'de deniz tatili başlasın! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü deniz yatağından can simidine, plaj havlusundan şort mayolara kadar onlarca aktüel ürünü raflarına dizen bim, tatil alışverişi için kapılarını açıyor. 24 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 11:20
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BİM AKTÜEL KATALOG 24 MAYIS | Bim'de deniz tatili başlasın! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Fakir Hausgerate Çeyiz Paketi 4 ürün 1 arada: 3.499 TL
Philips Süpürge FC9330: 4.799 TL
Iphone 12 Cep Telefonu 128 GL: 27.999 TL
Türk Kahve Makinesi: 899 TL
Buhar Kazanlı Ütü: 4.299 TL
TWS Kulaklık FS 66: 349 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 24 MAYIS | Bim'de deniz tatili başlasın! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kaplumbağa Deniz Yatağı 3+ yaş: 1.299 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 3+ yaş: 799 TL
Yunus Deniz Yatağı 3+ yaş: 599 TL
Çocuk Havuzu 2+ yaş
168x38 cm: 599 TL
141x25 cm: 299 TL
147x33 cm: 399 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 24 MAYIS | Bim'de deniz tatili başlasın! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Excursion Şişme Bot: 6.999 TL
Seahawk Şişme Bot: 5.499 TL
Katlanır Şezlong/Sandalye: 999 TL

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