İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI | MEB Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgula 2024

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan il içi yer değiştirme hakkı için başvurular, 13 - 17 Mayıs tarihlerinde alındı. Binlerce Milli Eğitim Müdürlükleri'nin il içi atama kontenjanları listelerine göre tercih yapan öğretmenler, arama motorlarında 'Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgulama ekranı'nı araştırıyor. İşte detaylar...
MEB 2024 İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs günlerinde online olarak alındı. Atama sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak. Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama karanamelerinin oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek.
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği sonuç listelerini resmi internet adreslerinden ilan edecek. İhtiyaç listesi açıklanan illeri aşağıdaki listeden takip edebilirsiniz:
MEB 2024 İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI
Adana 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Adıyaman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Afyonkarahisar 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Ağrı 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Amasya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Ankara 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Antalya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Artvin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Aydın 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Balıkesir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bilecik 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bingöl 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bitlis 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bolu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Burdur 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bursa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Çanakkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Çankırı 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Çorum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Denizli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Diyarbakır 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Edirne 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Elazığ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Erzincan 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Erzurum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Eskişehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Gaziantep 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Giresun 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Gümüşhane 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Hakkari 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Hatay 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Isparta 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Mersin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
İstanbul 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
İzmir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kars 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kastamonu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kayseri 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kırklareli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kırşehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kocaeli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Konya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kütahya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Malatya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Manisa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kahramanmaraş 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Mardin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Muğla 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Muş 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Nevşehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Niğde 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Ordu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Rize 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Sakarya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Samsun 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Siirt 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Sinop 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Sivas 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Tekirdağ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Tokat 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Trabzon 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Tunceli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Şanlıurfa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Uşak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Van 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Yozgat 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Zonguldak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Aksaray 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bayburt 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Karaman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kırıkkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Batman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Şırnak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Bartın 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Ardahan 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Iğdır 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Yalova 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Karabük 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Kilis 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Osmaniye 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız
Düzce 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız