29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu gelişmeler sonrası 29 Aralık Pazartesi kar tatili aramaları hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini ve kar yağışının hangi illerde devam ettiğini merak ediyor. Resmi açıklamalar geldikçe kar tatili olan iller listesi güncelleniyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olacak mı, hangi illerde kar tatili olacak? Detaylar haberimizde...

29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İL VAR MI?

Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini yakından takip ediyor. Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle birçok il için tatil ihtimali gündeme gelse de, 29 Aralık Pazartesi itibarıyla kar tatili ilan edilen herhangi bir il bulunmuyor. Valilikler ve kaymakamlıklardan gelecek olası yeni açıklamalar anbean takip ediliyor.

📆28 Aralık 2025 Pazar☔️☃Kuvvetli Yağışa Dikkat!💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!❄Buzlanma ve Don Uyarısı!🌡️Hava Sıcaklığı: Hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/8cis0i11Vn — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 28, 2025

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ? METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Giresun çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Buna karşılık; İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olaylarının görüleceği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok il için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Ayrıca; Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van genelinde 5-20 santimetre arasında kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının etkili olacağı bildirildi.

Haftalık Hava Tahmini📆(28 Aralık 2025- 3 Ocak 2026)Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eQ5JnZNqnj — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 27, 2025

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN EK UYARILAR

Yetkililer; Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ve Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyinde (Kozluk, Sason), Siirt'in kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, resmi kurumlar tarafından yapılacak hava durumu ve kar tatili duyurularının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.