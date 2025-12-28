CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler, 29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanmanın görüldüğü bölgelerde, valiliklerden gelecek kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki yarın okulların tatil edildiği il ya da ilçeler var mı, kar yağışı hangi şehirlerde etkili oluyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bu gelişmeler sonrası 29 Aralık Pazartesi kar tatili aramaları hız kazandı. Öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini ve kar yağışının hangi illerde devam ettiğini merak ediyor. Resmi açıklamalar geldikçe kar tatili olan iller listesi güncelleniyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olacak mı, hangi illerde kar tatili olacak? Detaylar haberimizde...

29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İL VAR MI?

Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini yakından takip ediyor. Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle birçok il için tatil ihtimali gündeme gelse de, 29 Aralık Pazartesi itibarıyla kar tatili ilan edilen herhangi bir il bulunmuyor. Valilikler ve kaymakamlıklardan gelecek olası yeni açıklamalar anbean takip ediliyor.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ? METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Giresun çevreleri ve İzmir'in kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Buna karşılık; İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olaylarının görüleceği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere dayanarak 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok il için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Ayrıca; Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van genelinde 5-20 santimetre arasında kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının etkili olacağı bildirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN EK UYARILAR

Yetkililer; Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ve Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyinde (Kozluk, Sason), Siirt'in kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLİ OLUN

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, resmi kurumlar tarafından yapılacak hava durumu ve kar tatili duyurularının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'dan yeni Sane hamlesi!
Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 09:06
G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! 08:46
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:41
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Daha Eski
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:07
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 01:07
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:05
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:04