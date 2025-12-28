CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasının ardından futbolseverlerin gündemi Süper Kupa maçlarına çevrildi. Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:24
Süper Kupa Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman? Futbolda Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından Süper Kupa heyecanı başlıyor. Yarı finalde Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Dev mücadele, tarafsız saha olarak belirlenen Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman? Süper Kupa FB-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa maçı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı finali, 6 Ocak 2026 Salı günü oynanacak. Bu kritik mücadelede galip gelen takım, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde yer alacak.

SÜPER KUPA FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Kupa karşılaşması saat 20.30'da oynanacak.

ASpor CANLI YAYIN

