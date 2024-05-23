ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | OZYSR Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ | Başta sıcak daldırma galvanizli tel olmak üzere, tel ve tel mamulleri alanında katma değerli ürünler üretmekte, enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri sektörlerine hizmet veren Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Peki Özyaşar Tel halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte Özyaşar Tel halka arz detayları...

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

💰2.1 Milyon katılım~ 15 Lot (420 TL) 💰2.5 Milyon katılım~ 13 Lot (364 TL) 💰2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (308 TL) 💰3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (280 TL) 💰3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (252 TL) 💰4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (224 TL) 💰4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (196 TL) 💰4.9 Milyon katılım ~ 6 Lot (168 TL)

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz fiyatı 28,00 TL olarak belirlendi.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arzı tamamen eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer aracılık faaliyeti yürüten tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılabilecek.

ÖZYAŞAR TEL TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş., 23 - 24 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edilecek.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu OZYSR olarak belirlendi.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz ANA PAZAR'da işlem görecek.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz aracı kurumu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!