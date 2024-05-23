Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:40
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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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