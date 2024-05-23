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EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ÖSYM Engelli KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? Nasıl bakılır?

ÖSYM tarafından engelli adaylar için düzenlenen EKPSS'de sonuç vakti geldi. Yapılan resmi açıklamada 23 Mayıs Perşembe günü adayların ÖSYM'nin resmi web sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekleri bilgisi yer alırken sınava katılan adaylar, arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2024 ÖSYM Engelli KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? Nasıl bakılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:40
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EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ÖSYM Engelli KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? Nasıl bakılır?

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM'nin 28 Nisan'da gerçekleştirdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 900 binden fazla adayın katılımıyla sona erdi. Sınavın ardından adaylar, sonuç duyurusu için bekleyişe geçerken 23 Mayıs Perşembe günü sınav sonuçlarının, adayların erişimine açılacağı belirtildi. İşte 2024 ÖSYM Engelli KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır? Nereden, nasıl bakılır? sorularının cevabı...

2024 EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının 23 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada saat bilgisine yer verilmezken sonuçların 10.00 - 12.00 saatleri arasında, ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM EKPSS KURA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 EKPSS SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçlarını görmek isteyen adaylar, 'EKPSS sınav sonuçları açıklandı' duyurusunun ardından ÖSYM'nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinde sınav sonucuna ulaşabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını ve puanlarını görüntüleyebilecekler. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

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