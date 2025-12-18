CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 18 Aralık Altın fiyatları düşüyor mu?

Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 18 Aralık Altın fiyatları düşüyor mu?

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü. FED'in faizde indirim kararı almasıyla yükseliş trendine giren altın zirveyi görmesinin ardından yaşanan düşüş gündem olmayı sürdürüyor. Piyasalar, yeni yılda FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek ABD istihdam verilerine odaklandı. Bu esnada yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın yeni yılda olası bir faiz indirimine gitmesi olasılığını yüksek görüyor. Peki, 18 Aralık Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 18 Aralık Altın fiyatları düşüyor mu?

Altın fiyatlarında başlayan düşüş, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasalarda tüm gözler, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı ve FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek istihdam verilerine çevrildi. FED'in yeni yılda faizde indirime gideceği ihtimali kuvvetli olsa da altın fiyatlarını yükseliş trendinde tutmaya yetmedi. Altının kilogram fiyatı, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 18 Aralık Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.957,54 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.958,31 TL

Canlı altın fiyatları 18 Aralık 2025

18 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,72 (Alış) - 42,73 (Satış)

◼EURO: 50,26 (Alış) - 50,43 (Satış)

◼STERLİN: 57,06 (Alış) - 57,34 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (18 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.957,54₺

Gram Altın Satış: 5.958,31₺

Çeyrek Altın Alış: 9.609,00

Çeyrek Altın Satış:9.834,00

Yarım Altın Alış: 19.200,00

Yarım Altın Satış: 19.662,00₺

Tam Altın Alış:38.544,00₺

Tam Altın Satış: 39.143,00₺

Ata Altın Alış: 40.013,00₺

Ata Altın Satış: 40.245,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.452,93₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.698,03₺

Gümüş Alış: 91,32₺

Gümüş Satış:91,39₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Aralık Perşembe günü saat 06.02 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM- TÜRK TELEKOM
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
DİĞER
Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu! Bonservisi alınıyor...
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri Türkiye Kupası'nda kritik randevu! Canlı yayın bilgileri 07:09
Fırtına'dan kötü başlangıç! Fırtına'dan kötü başlangıç! 01:28
Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! Tekke: Bu sonuç hiç iyi olmadı! 01:28
Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! Dünya Kupası’nda rekor para ödülü! 01:28
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip! 01:28
Trabzonspor gole çok yaklaştı! Trabzonspor gole çok yaklaştı! 01:28
Daha Eski
A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı A. Efes Litvanya'da galibiyeti hatırladı 01:28
Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu Osimhen, C. Ronaldo'yu geride bıraktı! İşte En İyi 100 futbolcu 01:28
Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG! 01:28
Icardi’den sert mesaj! Icardi’den sert mesaj! 01:28
Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! Icardi'nin menajerinden F.Bahçe yanıtı! 01:28
Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! Ç. Rizespor grup aşamasına 3 puanla başladı! 01:28