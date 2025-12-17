CANLI SKOR ANA SAYFA
Çılgın Sayısal Loto çekildi! | 17 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekildi! | 17 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Özellikle “Çılgın Sayısal Loto 75 Aralık 2025 sonuçları nereden öğrenilir?” ve “Bu akşamın kazanan numaraları hangileri?” soruları, şans oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, haftanın belirlenen günlerinde gerçekleştirilen çekilişlerle heyecanı her defasında yeniden yükseltiyor. 17 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, resmi duyuruları takip ederek kazanan numaralara kolayca ulaşabiliyor. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 23:35
Çılgın Sayısal Loto çekildi! | 17 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 17 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 17 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

17 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO 17 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 17 Aralık Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

3-6-8-28-55-82 Joker: 17 SüperStar: 21

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Aralık Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 13 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
