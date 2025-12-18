CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! 3 Hollandalıdan bir tanesi gelecek

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaştıkça çalışmalar da hız kazandı. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin 3 Hollandalı futbolcudan bir tanesine kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe orta saha transferini Hollanda'dan yapmayı planlıyor. Sarı Kanarya, Feyenoord forması giyen 24 yaşındaki Quinten Timber'ın menajeriyle transfer pazarlıklarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu İngiltere'den başka takımların da transfer listesinde bulunuyor.

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu bir başka yıldız ise Ajax forması giyen 23 yaşındaki Hollandalı Kenneth Taylor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için de temaslar devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'de PSV'de top koşturan Joey Veerman da orta saha transferi için adaylar arasında gösteriliyor. 27 yaşındaki yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig takımlarının da ilgisi bulunuyor.

