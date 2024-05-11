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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 MAYIS Cumartesi

Survivor All Star 2024, 11 Mayıs Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 11 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 11 Mayıs Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 MAYIS Cumartesi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 11 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 4 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 11 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

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