Rahat et!

Vallahi billahi takımı rahatlatan adamlar var. Becao'da bu adamların 2 numarası. 1 olanı Fred çok yakında da yeniden ilk 11'in değişmezi olacak. İşte o zaman ligimiz bambaşka bir hale gelecek. Sezon başından bu yana söylüyorum; Fenerbahçe yönetimi; yürüye yürüye şampiyon olacak bir takım kurdu diye… Gel gör ki, bir türlü tam takım oynayamadı. Ama ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bundan sonra çarşı pazar boydan boya! Hatayspor'un Fenerbahçe'den puan alacağını düşünenler yanıldı.

Zira Fenerbahçeli oyuncular; rakibin atağa çıkmasına dahi izin vermedi. Sadece ilk yarıda 1.10 gol beklentisine ulaşan sarılacivertliler henüz ilk yarıda 3 puanı hak ettiklerini gösterdiler.

Çok dolaşıyor, güçlü kalamıyor dediğimiz Dzeko inanılmaz bir maç çıkardı. Adeta, "Benden sadece gol beklemeyin" dedi hepimize… Gerçekten inanılmaz bir takım oyuncusu… Hücumun her yerinde ve çok etkili. Böyle bir adamı değersizleştirmek çok yanlış. Her daim destek olunmalı. Mert Hakan; Rize maçıyla beraber en iyi oyununu Hatayspor karşısında oynadı. Yeter mi? Bence yetmez. Fenerbahçe'de devam etmek istiyorsa performansını arttırması gerekir. İki maç oynayıp yan gelip yatamazsın! Deplasmanda alınan her galibiyet değerli. Kazan bütün maçlarını rahat et.