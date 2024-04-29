ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI 2024 | Çaykur 1072 işçi alım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU NASIL YAPILIR? | Çaykur işçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1.072 işçi alım için başvuru süreci devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalışmak isteyen vatandaşlar için arama motorlarında sorgulanan 'Çaykur işçi alım başvuru nasıl yapılır? Çaykur 1072 işçi alım kurası ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Çaykur işçi alım detayları...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU TARİHLERİ

30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı. Başvuru ilanında şartlara ve kura tarihine yer verildi.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN (e-DEVLET)

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi. Başvurular, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN (İŞKUR)

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM KURASI NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?