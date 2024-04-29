Efsane geri döndü

Göztepe tribünlerindeki dev pankartta şöyle yazıyordu: Besteler yazıldı aşkına. Ömürler geçti yollarında, Hiçbir şey sevilmedi ki... Göztepemiz sen gibi asla... Başarı koyduk ortaya. Yeminler verdik uğruna. Göztepemiz yine yazacak. Avrupa'nın doruklarında... Ve şampiyon oldu Göztepe, geri döndü Süper Lig'e... Hoşgeldin Göztepe. Hoşgeldin büyük Göztepe taraftarı. Bu şampiyonluk tüm Göztepe camiasına analarının ak sütü gibi helal olsun. Göztepe'yi anlatmak için yaşamak gerekir. Ben bir İzmirli olarak "Ali- K.Mehmet, Hüseyin, B.Mehmet, Çağlayan-Ertan, Gürsel, Nevzat- Nihat, Fevzi, Halil"den oluşan efsane kadroyu izledim. Avrupa'da yarı finale uzanan tüm maçlarda tarihi Alsancak Stadı'nda hep vardım. Büyük başarılara tanık olduk. İyi günde de kötü günde de hep yanında yanında olan, sevdasından vazgeçmeyen Göztepe taraftarlarının coşkusuna ve aidiyet duygusuna tanık oldu. Göztepe'ye Süper Lig yaşıkışırdı. Ve yönetimin akıllı hamleleriyle Göztepe gerçek yuvasına Süper Lig'e geri döndü.

14 Haziran 1925'te kurulan ve 2024-2025'te 100'üncü yılını kutlayacak olan Göztepe'ye ve Göztepeliler'e bu şampiyonluk çok yakışacak. Efsane kaptan Gürsel Aksel'in adını taşıyan stat her maç ağzına kadar tıka basa dolacak. Deplasman tribünlerinde de yine Göztepeli taraftarlar hep olacak. 176 gündür evinde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe'nin bu başarısı 100'ü yılı karşılama konusunda başarı öyküsü olarak sarı kırmızılı kulübün sayfalarına altın harflerle yazılacak. Göztepe yeni yönetiminin anlayışıyla Süper Lig'i de ayağa kaldıracak bir kadroyla güçlenecektir. Böyle muhteşem bir taraftara sahip olan bir kulübün Süper Lig'de hedefi zirve olmalıdır. Süper Lig'de İzmir'in bir takımı olmalıydı ve bu eksikliği iki yıl aradan sonra Göztepe giderdi. Hoşgeldin Göztepe. Yolun açık ve yeni başarılarla dolu olsun. Bu arada değerli dostum Göztepe CEO'su Kerem Ertan'ı kutluyor ve hizmetlerinden dolayı alkışlıyorum.