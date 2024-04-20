Oyuncular rahatladı

GALATASARAY yönetimi çok akıllı bir iş yaparak sözleşmesi bitecek oyuncularla yeniden masaya oturdu.

Şampiyonluk yolunda yapılan bu imza töreni, oyuncuların kafa olarak rahatlamasını sağlayacaktır.

Abdülkerim, Barış, Torreira, Kaan ve Muslera sezon başından beri Galatasaray'ın yükünü çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Yönetimin yaptığı imza töreninin metnini şöyle okumak lazım: "Biz sizlere güveniyoruz Galatasaray'a önemli hizmetler yaptınız. Bu hizmetlerin devamını istiyoruz. Ailemizin önemli parçalarısınız." Bu sözleşmenin diğer oyunculara da mesajı şöyle olacaktır: "Başarılı olmuş, hizmet etmiş oyuncular her zaman ailemizin parçasıdır. Biz asla sırtımızı dönmeyiz." Dursun Özbek'in gönlünde Okan Buruk'la yola devam etmek de var. Okan hocaya Başkan Özbek, 'Eğer yeniden seçilirsem hocam sensin' demiştir. Galatasaray etiği gereği yeni seçim yapılmadan Dursun Özbek ve Okan hoca imza törenini yapmaz.

Çünkü olası yönetim değişikliğinde gelen yeni başkan belki farklı bir ismi tercih edebilir.