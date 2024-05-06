Kenetlenerek şampiyonluğa

Galatasaray, Sivas'a maç boyunca saldırmadı. Tribünler şampiyonluğa inanmışlığın coşkusuyla ağzına kadar doluydu. G.Saraylı oyuncular da şampiyonluğa inanmış, mücadele ve konsantrasyon anlayışıyla oyunun hakimiyetini 1 dakika bile Sivas'a vermedi. Kadife ayak Ziyech, zekâ küpü Mertens, altın ayak İcardi ve cesur yürek Barış Alper öyle bir sahne aldı ki Sivas, resmen oyun olarak dağıldı. Mertens'in ve Ziyech'in ilk golünde Barış sıfıra inip kaleye şut atmadan topu geriye çıkarması goller olarak yansıdı. Özellikle Mertens'in golünde İcardi'nin topun üstünden atlayışı akıl doluydu. G.Saray kalesinin önüne otobüs çeken Sivas'ı akıllı paslarla dağıttı. Ailesinin tribününe gelmesi Ziyech'i coşturdu, jenerik olacak 2 güzel gol atmasını sağladı. G.Saray son haftalarda sürekli kazanan bir takım hâline geldiyse Okan Buruk'un kadro istikrarı kadar oyuncuların aldığı sorumluluklar da çok değer taşıyor. Örneğin Torreira, çalışkanlığından vazgeçmiyor, Kerem Demirbay ayağa pas organizasyonlarında az hata yapıyor. GSYİAD'tan ödül alanlardan Barış, mücadeleci ve savaşıcıyla ön plana çıkarken oynaması zor görünen Mertens iki gole imza atarken bir de mükemmel asist yaptı. Galatasaray'ın şampiyonluk treni hızla kazanarak ve rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüyor. Okan hocanın şampiyon olmuş futbolculardan kurduğu kadro, kazanmaya ve iyi oyun oynamaya devam ediyor. Yani Galatasaray yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla kenetlenerek hızla şampiyonluğa koşuyor.