ŞEHZADE BEĞENDİ TARİFİ | Şehzade Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ŞEHZADE BEĞENDİ TARİFİ | Şehzade kebabı ve hünkar beğendinin ardından şehzade beğendi de Osmanlı'nın sevilen lezzetleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Patlıcan ve kıymanın uyumu ile hazırlanan şehzade beğendiyi denemek isteyenler için Şehzade Beğendi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

ŞEHZADE BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Şehzade Beğendi Malzemeleri

4 adet patlıcan

1 adet büyük boy kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 kavanoz (200 g) Tat Doğranmış Domates

3-4 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı Tatköy Biber Salçası

Tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Köftesi için;

500 g kıyma

1 yumurta

Yarım çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Şehzade Beğendi Yapılışı