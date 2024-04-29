ŞEHZADE BEĞENDİ TARİFİ | Şehzade Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ŞEHZADE BEĞENDİ TARİFİ | Şehzade kebabı ve hünkar beğendinin ardından şehzade beğendi de Osmanlı'nın sevilen lezzetleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Patlıcan ve kıymanın uyumu ile hazırlanan şehzade beğendiyi denemek isteyenler için Şehzade Beğendi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.
ŞEHZADE BEĞENDİ NASIL YAPILIR?
Şehzade Beğendi Malzemeleri
- 4 adet patlıcan
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 1 kavanoz (200 g) Tat Doğranmış Domates
- 3-4 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı Tatköy Biber Salçası
- Tuz
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Köftesi için;
- 500 g kıyma
- 1 yumurta
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Şehzade Beğendi Yapılışı
- İlk olarak şehzade kebabımızın köftelerini hazırlayalım.
- Kıyma, yumurta, galeta unu ve baharatları uygun bir kaba alarak iyice özleşene kadar yoğuralım.
- Köfte harcından bir miktar alarak elimizde yuvarlayarak top şekli verelim.
- Patlıcanları çizgili olarak soyarak küp küp doğrayalım.
- Doğramış olduğumuz patlıcanları tuzlu suda 15-20 dakika kadar bekletelim. Daha sonra suyunu akıtarak havlu peçete üzerine alarak kurutalım. Bol yağda kızartalım.
- Dinlenen köftelerimizi de tam pişmeyecek şekilde hafif kızartarak beklemeye alalım.
- Genişçe bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım ve piyazlık doğradığımız soğanları ve küçük küçük doğradığımız sarımsakları alarak kavuralım.
- Hafif pembeleşen soğanlara doğradığımız yeşil biberleri ilave edelim. Dilerseniz kırmızı biber de kullanabilirsiniz, yemeğimize yakışacaktır.
- Biberler 2-3 dakika kavrulduktan sonra biber salçasını ekleyelim. Karıştırdıktan sonra doğranmış domatesi ilave edelim.
- Yemeğimiz kaynamaya başladığında 1 su bardağı sıcak su ve biraz tuz ilave ederek karıştıralım.
- Son olarak kızarttığımız köfteleri ilave ederek güzelce harmanlayalım.
- Uygun bir fırın kabına önce patlıcanları alalım. Üzerine sosa buladığımız köftelerimizi dökelim.
- Biber ve domates ile süsledikten sonra 190 ͒C'ye ısıtılmış fırında yemeğimiz tamamen pişene kadar yaklaşık 25 dakika pişirelim.