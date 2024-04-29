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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 17:10
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Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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