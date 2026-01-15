HaberlerGalatasaray Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha takviyesi için yoğun mesai harcıyor. Ünlü gazeteci sarı kırmızılıların Parma forması giyen Mandela Keita ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 23:09
