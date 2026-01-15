CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha takviyesi için yoğun mesai harcıyor. Ünlü gazeteci sarı kırmızılıların Parma forması giyen Mandela Keita ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 23:15
Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Galatasaray, İtalya'da transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

İtalya'da Kavukcu aracılığıyla temaslar sürerken Cimbom'un "ses getirecek bir transfer" için gizli bir operasyon yürüttüğü öğrenildi.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Galatasaray'ın 9 numara arayışı olmadığı, özellikle orta saha ve hücum hattına taraftarları memnun edecek takviyeler yapmayı planladığı biliniyor.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

LİSTEYE YENİ İSİM GİRDİ

Youssouf Fofana, Davide Frattesi, Teun Koopmeiners ve Ederson gibi isimler için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin listesine yeni bir ismi dahil ettiği iddia edildi.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Ünlü muhabir Sacha Tavolieri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın transfer listesine eklediği ismi duyurduç

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Tavolieri, Cimbom'un Parma'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Mandela Keita'yı gündemine aldığını belirtti.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Mandela Keita'nın İngiltere Premier Lig'den Brighton'ın da ilgisinin bulunduğu geçtiğimiz günlerde Ada basınına gündeme gelmişti.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

23 yaşındaki Mandela Keita'nın TransferMarkt verilerine göer güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Galatasaray için sürpriz orta saha iddiası! Ünlü gazeteci Mandela Keita'yı açıkladı

Keita'nın Parma ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
