CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. İtalyan muhabir Marco Conterio, En Nesyri'yi isteyen Avrupa devini duyurdu. İte o takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 23:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe'den ayrılığı söz konusu.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu ile oynadıkları mücadelenin ardından Faslı oyuncu için desteğini dile getirse de En Nesyri'nin takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

ÖNCE NAPOLI SONRA EVERTON

Geçtiğimiz günlerde İtalyan temsilcisi Napoli ile adı anılan 28 yaşındaki oyuncuya İngiliz ekipleri Nottingham Forest ve Everton'ın da talip olduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Everton, En-Nesyri'nin yarım dönemlik maaşı için 4.5 milyon Euro ödemeyi teklif etti ve sözleşmesi için 20 milyon euro'luk opsiyon eklemeyi de kabul etti.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Fenerbahçe, İngiliz ekibinin bu teklifini kabul etse de Faslı golcü ikna olmadı ve İngiltere'ye gitmeyi düşünmediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

İTALYAN DEVİ DEVREDE

Bu gelişmeler akabinde, En Nesyri için bu kez İtalyan devi Juventus'un sıraya girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Radio Sportiva'da yorumculuk yapan İtalyan muhabir Marco Conterio, Juve'nin ara transferde En Nesyri'yi renklerine katmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Faslı oyuncunun bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Yousef En Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev aldı. 8 gol atan En Nesyri, 1 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

Idefix reklam
Beşiktaş kupada doludizgin!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Ankara'yı susuz bırakan CHP'ye sert tepki: "Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar"
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia!
Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 23:09
Kartal Kayra Yılmaz: Çok güzel bir başlangıç oldu! Kartal Kayra Yılmaz: Çok güzel bir başlangıç oldu! 22:54
Rashica: 100. maçıma çıktığım için mutluyum, gururluyum! Rashica: 100. maçıma çıktığım için mutluyum, gururluyum! 22:53
Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! 22:51
Taylan Bulut: İlk asistimi yaptığım için mutluyum Taylan Bulut: İlk asistimi yaptığım için mutluyum 22:47
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! 22:40
Daha Eski
Anadolu Efes üst üste 6. mağlubiyetini aldı! Anadolu Efes üst üste 6. mağlubiyetini aldı! 22:29
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli 22:22
Beşiktaş kupada doludizgin! Beşiktaş kupada doludizgin! 22:21
Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? 21:58
F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi! 21:49
G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye jet yanıt! 21:15