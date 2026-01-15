Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe'den ayrılığı söz konusu.
Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu ile oynadıkları mücadelenin ardından Faslı oyuncu için desteğini dile getirse de En Nesyri'nin takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek.
ÖNCE NAPOLI SONRA EVERTON
Geçtiğimiz günlerde İtalyan temsilcisi Napoli ile adı anılan 28 yaşındaki oyuncuya İngiliz ekipleri Nottingham Forest ve Everton'ın da talip olduğu ortaya çıkmıştı.
Everton, En-Nesyri'nin yarım dönemlik maaşı için 4.5 milyon Euro ödemeyi teklif etti ve sözleşmesi için 20 milyon euro'luk opsiyon eklemeyi de kabul etti.
Fenerbahçe, İngiliz ekibinin bu teklifini kabul etse de Faslı golcü ikna olmadı ve İngiltere'ye gitmeyi düşünmediğini ifade etti.
İTALYAN DEVİ DEVREDE
Bu gelişmeler akabinde, En Nesyri için bu kez İtalyan devi Juventus'un sıraya girdiği öne sürüldü.
Radio Sportiva'da yorumculuk yapan İtalyan muhabir Marco Conterio, Juve'nin ara transferde En Nesyri'yi renklerine katmak istediğini yazdı.
Faslı oyuncunun bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu.
Yousef En Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev aldı. 8 gol atan En Nesyri, 1 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.