Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En Nasyri'ye yeni talip! İtalyan devi istiyor

Everton, En-Nesyri'nin yarım dönemlik maaşı için 4.5 milyon Euro ödemeyi teklif etti ve sözleşmesi için 20 milyon euro'luk opsiyon eklemeyi de kabul etti.

Fenerbahçe, İngiliz ekibinin bu teklifini kabul etse de Faslı golcü ikna olmadı ve İngiltere'ye gitmeyi düşünmediğini ifade etti.