Haberler Galatasaray Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Alex Toth, futbolseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra gündem haline gelen genç isim hakkında, "Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. Başarılı futbolcunun piyasa değeri merak edilirken, Alex Toth istatistikleri ve kariyeri de inceleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 23:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 23:31
Alex Toht kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Henüz genç yaşta olmasına rağmen sahadaki etkili oyunu sayesinde dikkatleri üzerine çeken Alex Toth, futbol gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Türk kulüpleriyle anılmasının ardından merak konusu olan yetenekli futbolcu için "Alex Toth kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Piyasa değeri yakından takip edilen genç oyuncunun kariyer yolculuğu ve performansı, Alex Toth'un istatistikleriyle birlikte futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Alex Toht kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALEX TOTH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Alex Toth, 23 Ekim 2005 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte bölgesinde dünyaya geldi. 1,81 metre boyuna sahip 20 yaşındaki Toth, profesyonel futbolculuk kariyerine Ferencvaros ekibinde devam ediyor.

Alex Toht kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALEX TOTH MEVKİSİ NE?

Kısa süre içerisinde önemli başarılara imza atan Alex Toth merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Sağ ayaklı teknik bir isim olarak ön plana çıkan Toth, aynı zamanda ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyiyor.

Alex Toht kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALEX TOTH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Ferencvaros'ta başlayan ve 2023 yılında Soroksar'a kiralanan Alex Toth, 2024 yılında Macar ekibine geri dönerek, kariyerine Ferencvaros takımında devam ediyor.

Alex Toht kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALEX TOTH İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 25 maçta forma giyen Alex Toth, 2 gol ve 5 asist yaptı. Kariyeri boyunca 82 karşılaşmada süre bulan Toth, bu mücadelelerde 4 defa fileleri havalandırırken, 16 kez gol pası verdi. Macaristan Milli Takımı'nda ise 9 maçta oynayan 20 yaşında futbolcu, henüz skor katkısında bulunamadı.

Alex Toht kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ALEX TOTH PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Alex Toth piyasa değeri 8 milyon euro.

