Fenerbahçe'nin görüştüğü N'Golo Kante için flaş iddia!
Ara transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu ve transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Fransız yıldız N'Golo Kante hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İşte ünlü gazetecinin gündeme getirdiği o gelişme...
15 Ocak 2026 Perşembe
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hedefi olan N'Golo Kante için her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Futbol A.Ş'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, geçtiğimiz günlerde tecrübeli oyuncuyla görüşmek için Dubai'ye gitmişti.
Kante ile bir araya gelen Torunoğulları ve Özek, yıldız futbolcuyla transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Sarı lacivertlilerin Kante ile şartlar konusunda prensip anlaşmasına vardığı bilgisi paylaşılmıştı.
Ancak, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad ile anlaşması ve Suudi Pro Ligi'nden onay çıkması sonrası transferin resmiyet kazanması beklenirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
AL ITTIHAD SATMAYA YANAŞMIYOR
Sky muhabiri Florian Plettenburg, Fenerbahçe ile Kante'nin her konuda anlaşmaya vardığını ancak Al Ittihad'ın transfere onay vermeyeceğini yazdı.
Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun Al Ittihad yönetimine Kante'yi satmaması yönünde talepte bulunduğunu belirten Plettenburg, Ocak ayında Fransız yıldıza ayrılık izninin çıkmayacağını iddia etti.
Alman muhabir ayrıca, Conceiçao'nun Kante'nin kadroda kilit bir isim olduğunu söylediği ve ayrılık bir yana, yönetimden takıma takviye talebinde bulunduğunu belirtti.
KANTE YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ
Öte yandan, kısa süre önce N'Golo Kanté'nin, Al-Ittihad'ın kendisine sunduğu yıllık 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifini reddettiği yazılmıştı.
Kante bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetti.
Fransız yıldızın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
34 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.