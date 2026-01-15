Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri
Dinamik yapısı, atletik özellikleri ve mücadeleci performansıyla ön plana çıkan Mandela Keita, futbolseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra gündem olan genç isim hakkında, "Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. İşte, Mandela Keita istatistikleri ve kariyeri ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 21:58
Güçlü fiziği, temposu ve sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Mandela Keita, futbol kamuoyunun radarında yer almaya devam ediyor. Son dönemde Türk kulüpleriyle anılması, genç oyuncuya olan ilgiyi daha da artırırken; yaşı, kökeni ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Performans istatistikleriyle öne çıkan Keita'nın futbol serüvenine dair önemli detaylar futbolseverler tarafından yakından inceleniyor. Peki, Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
MANDELA KEITA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Mandela Keita, 10 Mayıs 2002 tarihinde Belçika'nın Leuven bölgesinde dünyaya geldi. 1.80 metre boyu ile etkili bir fiziğe sahip olan Keita, profesyonel futbolculuk kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.
MANDELA KEITA MEVKİSİ NE?
Kesici özelliği ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Mandela Keita ön libero mevkisinde oynuyor. Aslen Gineli olan Keita orta saha bölgesinde forma giyerken, sağ ayağını kullanıyor.
MANDELA KEITA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine OH Leuven başlayan Mandela Keita, sırasıyla şu takımlarda oynadı: