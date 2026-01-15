CANLI SKOR ANA SAYFA
Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

Dinamik yapısı, atletik özellikleri ve mücadeleci performansıyla ön plana çıkan Mandela Keita, futbolseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra gündem olan genç isim hakkında, "Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. İşte, Mandela Keita istatistikleri ve kariyeri ile ilgili merak edilenler...

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

Güçlü fiziği, temposu ve sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Mandela Keita, futbol kamuoyunun radarında yer almaya devam ediyor. Son dönemde Türk kulüpleriyle anılması, genç oyuncuya olan ilgiyi daha da artırırken; yaşı, kökeni ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. Performans istatistikleriyle öne çıkan Keita'nın futbol serüvenine dair önemli detaylar futbolseverler tarafından yakından inceleniyor. Peki, Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

MANDELA KEITA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mandela Keita, 10 Mayıs 2002 tarihinde Belçika'nın Leuven bölgesinde dünyaya geldi. 1.80 metre boyu ile etkili bir fiziğe sahip olan Keita, profesyonel futbolculuk kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

MANDELA KEITA MEVKİSİ NE?

Kesici özelliği ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Mandela Keita ön libero mevkisinde oynuyor. Aslen Gineli olan Keita orta saha bölgesinde forma giyerken, sağ ayağını kullanıyor.

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

MANDELA KEITA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine OH Leuven başlayan Mandela Keita, sırasıyla şu takımlarda oynadı:

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

2021-2024 OH Leuven
2023 Antwerp (Kiralık)
2023-2024 Antwerp (Kiralık)
2024 Antwerp
2024 Parma

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

MANDELA KEITA İSTATİSTİKLERİ

Belçika'da ve İtalya'da kritik maçlarda forma giyen Mandela Keita'nın istatistikleri şu şekilde:

-154 maç
-1 gol
-8 asist

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

Belçika Milli Takımı'nda 1 maçta süre bulan Mandela Keita, Belçika U21 ile 12 karşılaşmada sahne aldı.

Mandela Keita kimdir, kaç yaşında ve nereli? Keita piyasa değeri

MANDELA KEITA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Mandela Keita piyasa değeri 12 milyon euro.

