Aklınızı başınıza alın

İsmail Kartal'ın sahaya çıkardığı 11, "Ben bu kupada devam etmek istemiyorum" kadrosuydu. Emre Belözoğlu ise, "Ligden düşersem düşeyim, bu turu geçeyim" kadrosuyla sahaya çıkmıştı. Baksanıza Galatasaray maçında oynatmadığı oyuncuları sahaya sürüp, o maçta çok güvendiği Kazımcan'ı tercih etmedi. Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah! Fenerbahçe'nin savunması 4 benzemez, kadrosu ise el almaz! Acaba İsmail hoca diğer hedefler için bir kulvarı feda mı etti? İnsan bunu düşünmeden edemiyor. Bounicci'nin dün gece sahada yaptığı hataları başka bir oyuncu yapsa yerden yere vururduk. Futbola yeni başlamış, tecrübesiz genç bir oyuncu gibiydi. Verilen paraya yazık! Orta sahaya hiç defansif özellikleri olmayan Zajc ve Krunic tercihini yapan Fenerbahçe teknik heyeti acaba ne düşündü? Ankaragücülü oyuncular orta sahayı elini kolunu sallaya sallaya geçti adeta… Ya Cengiz'e ne demeli? Belki de kariyerinin en az topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı. Hangi birini konuşayım ki Allah aşkına? Al birini vur öbürüne! Hocası başka, oyuncuları başka formsuzdu. Sezonun ilk kupası kaybedildi. Umarım lig maçlarında bu kötü oyun ve rezalet tercihler devam etmez. Zira bir bakmışsın lig de, Avrupa'da elden gidivermiş. Oysa bu takımla ilgili farklı şeyler düşünüyordum. Başta İsmail hoca olmak üzere herkes aklını başına toplasın. A.Gücü takımını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Hakederek kazandılar.