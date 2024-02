İsmail hoca dikkat!

Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke; maç öncesi Fenerbahçe'yi kendi sahasında karşılayacaklarını söylemişti. İlk golde Ferdi'ye ikili pres yapıp topu kazanınca bu şekilde oynayacağını düşünenler yanıldı.

Zira Fenerbahçe oyun gücüyle her rakibi kendi ceza sahasına kadar geri çekilmeye zorluyor. Fred sakatlandığı dan beri Szymanski'yi gören yok. Fred olduğunda sahada bir konfor alanı buluyordu. Alanzaman bulamayınca bütün etkisini kaybediyor. Kruniç ve İsmail Yüksek'in birlikte oynamasının hücuma hiç katkı vermiyor.

İkisinden birinin gereksiz olduğunu düşünüyorum.

Dzeko zaman zaman öylesine ağır hareket ediyor ki, özellikle gol pozisyonlarında top ona gelsin istemiyorum. Şiddeti düşük şutlarla kalecileri meşhur ediyor! Batsuayi her türlü daha iyi bir seçenek sanki… Takımdaki her oyuncuda inanılmaz bir gerginlik var. Tribünlerin de pek farkı yok. Gereksiz sinir, gereksiz panik… Oyun üstünlüğünü alıp skoru alamamak bununla da bağlantılı. İsmail hocaya tavsiyem bazı oyuncuları artık kenarda oturtması gerekiyor.

Takım içi dengeleri düşünüp onu kesemem- bunu kesemem düşüncesine hiç girmesin.

Beraberlik dünyanın sonu değil.

Ligin bitmesine çok uzun bir süre var. Önemli olan teşhisi doğru koyup, uygulayabilmek. Bu kadar rakip sahada kalıp, istatistikleri alıp neden puan kaybediliyor?

1-2 ismin yerinin değişmesiyle kolaylıkla iş çözülebilir. Aman dikkat İsmail hoca.