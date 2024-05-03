Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE (Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Akintola, Gaich

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.