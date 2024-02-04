Risksiz adam!

Bir zamanlar Issız Adam diye bir film vardı. Bayağı da izlendi, sevildi… Ben pek sevmesem de kahir ekseriyetin beğendiği bir film sevilmişse sevilmiştir! Yeni transfer Çağlar Söğüncü'yü izleyince nedense aklıma geldi. Ama onun adı ıssız değil, risksiz adam! Savunmada zora düştüğünde topu taca atan oyuncuyu pek severim. Zira bu oyuncu tribüne değil takımı için oynamaktadır. Çok pozisyon girip rakibin sahasında oynayan Fenerbahçe'ye tam da böyle risksiz adam gerek. Dzeko İsmail hocayla beraber 2. bölge oyuncusu oldu sanki. Çünkü gol yollarında değil ama atak başlangıçlarında daha etkili. Bu durumunu düşünseydi eskiden inanın gülerdi! Şunu bilin Dzeko sahadayken Fenerbahçe'nin santraforu yok artık. Santrfor gibi oynamayana ne demeli?

Cengiz'in skor katkısı devam ediyor. Kötü oynadığında bile şut tehditi her zaman onu en tehlikeli oyuncu yapıyor. Hiçbir şey yapmadan, "skoru değiştiren adam" olmak, teknik direktörün sabrını arttırıyor. Sergen Yalçın hangi takımın başında olursa olsun her daim övgüyü hak eden bir adam. Sarılacivertlilerin bu kadar az pozisyona girdiği, bu kadar çok pozisyon verdiği bir maç hatırlamıyorum. Dzeko yüzünden kulübeye mahkum Batsuayi'nin takımda kalmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Hem daha güçlü hem daha girişken hem de nokta santrfor. Zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla dönmek önemliydi. Çok net şunu söyleyebilirim; önümüzdeki 4 haftada puan farkı Fenerbahçe lehine açılır. Bu takım şampiyonluğu hak ediyor.